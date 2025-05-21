На Белоцерковской ТЭЦ вспыхнул сильный пожар: есть погибшие (видео)

Пожар на Белоцерковской ТЭЦ / © из соцсетей

Реклама

На Белоцерковской ТЭЦ в Киевской области загорелся сильный пожар. В результате пожара на ТЭЦ погибли два человека.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Кадры из Белоцерковской ТЭЦ, покрытой дымом, публикуют паблики Белой Церкви. Как можно увидеть из роликов, уровень задымления значителен.

Реклама

Спасатели локализовали пожар.

Как сообщил телеканал Киев Times, на Белоцерковской ТЭЦ проводили ремонт работы, во время которых произошло возгорание. В результате пожара погибли два человека.

Что известно о ТЭЦ в Белой Церкви

В декабре 2022 года ТЭЦ была сильно повреждена в результате ракетных обстрелов. Из-за разрушения электрогенерация была прекращена.

Несмотря на разрушение, зимой 2023-2024 годов она смогла обеспечить теплом жилые дома, больницы, школы и важную инфраструктуру.

Реклама

В ноябре 2023 года НБУ продал ТЭЦ городскому обществу за 298,6 млн грн — как имущество, находившееся в ипотеке ЧАО «Белоцерковская ТЭЦ». Белоцерковское общество привлекало иностранные инвестиции для модернизации объекта и его восстановления.

Дата публикации 13:44, 21.05.25 Количество просмотров 13 На Белоцерковской ТЭЦ вспыхнул сильный пожар