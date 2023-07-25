На берег оккупированной Кирилловки выбрасывает все большее число дельфинов: в чем причина

На берег оккупированной Кирилловки выбрасывает все большее число дельфинов. Это связано с мощным загрязнением Азовского моря.

Об этом пишет "Бердянск сегодня".

Местные жители предполагают, что морские животные могут гибнуть из-за загрязнения воды и воздуха, вызванного затопленным вооружением, нефтепродуктами, а также минированием.

Несмотря на это, по сей день невозможно полностью оценить последствия экоцида. Оценить полностью ситуацию ученые могут только после деоккупации и разминирования Запорожской области.

Отметим, что Каховское водохранилище было помещением для многих краснокнижных представителей фауны. Однако после обмеления многие животные утонули в воде или не смогли выжить в пресноводной среде.

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"Среди таковых и популяция морского судака, которая полностью погибла в результате катастрофы. Пресноводное цунами привело к полному исчезновению всей популяции краснокнижного морского судака. Кроме того, серьезно пострадали осетровые, которые во время нерестовой миграции как раз подошли к дамбе и были сметены гидро.

"Кроме того, в результате подрыва плотины пострадали птицы, даже водоплавающие. Под удар попали и краснокнижные тритоны. Многие из них с днепровскими водами вынесло на побережье Черного моря. Сотрудники национального природного парка "Тузловские лиманы" за сутки спасли 55 краснокнижных морей., – отмечается в сообщении.

Добавим, старший научный сотрудник ХГАЭУ кафедры водных биоресурсов и аквакультуры Евгений Коржов рассказал, что уже загрязнена экосистема, уничтожено биоразнообразие устьевого региона внизу Днепра, Каховское водохранилище больше не существует. По его словам, последствия устроенной оккупантами экокатастрофы еще будут проявляться не один год.

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