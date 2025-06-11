На берегу Днепра ученые нашли кости доисторических существ (фото)

Ученые нашли кости мамонта / © Суспільне

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В Запорожской области прямо на берегу Днепра местные биологи и краеведы случайно наткнулись на уникальные останки доисторических животных. Среди найденного — кости шерстистого носорога, мамонта и гигантского оленя, которые жили на этой территории еще более 15 тысяч лет назад.

Об этом пишет Суспільне.

Невероятную находку сделали во время обычной прогулки по берегу реки. Как рассказал биолог Валерий Кеменов, уникальность этого события — в количестве и разнообразии костей: «Мы нашли части скелетов по меньшей мере трех разных видов доисторических животных. Это чрезвычайная редкость для нашего региона».

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Особое внимание исследователей привлек большой позвонок, предположительно принадлежащий шерстистому носорогу. Краевед Юрий Вилинов признается, что еще никогда не держал в руках подобную находку: «Он настолько массивный, что представить себе силу и размеры этого животного — настоящее приключение».

Краевед Юрий Вилинов / © Суспільне

Краевед Юрий Вилинов / © Суспільне

Среди других фрагментов — длинные трубчатые кости, которые, по словам Вилинова, вероятно принадлежали молодому мамонту или даже самке: «Размеры гораздо меньше, чем у взрослого самца. Это может быть детеныш или очень молодая особь».

Уникальные останки доисторических животных / © Суспільне

Уникальные останки доисторических животных / © Суспільне

Уникальные останки доисторических животных / © Суспільне

Уникальные останки доисторических животных / © Суспільне

Уникальные останки доисторических животных / © Суспільне

Кости находятся в сложном состоянии — покрыты ракушками, потрескавшиеся, местами почти рассыпаются. Реставрационными работами занимается краевед Сергей Шишков. По его словам, иногда приходится буквально складывать кости как мозаику: «Перед началом обработки мы их просушиваем, очищаем, а затем укрепляем специальными растворами».

Впереди у находок еще несколько этапов консервации и подготовки к хранению. Впоследствии восстановленные кости планируют передать в местные музеи, чтобы и широкая общественность смогла увидеть следы жизни на этих землях, которая существовала десятки тысяч лет назад.

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Специалисты говорят, что подобные находки случаются нечасто. Они помогают лучше понять, какими были климатические и природные условия в древности, а также — какие животные тогда населяли территорию современной Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые, которые возродили вымершего 10 000 лет назад волка, вернут к жизни еще трех культовых существ