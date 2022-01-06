На берегу оккупированного Крыма обнаружили мертвого дельфина — фото18+

Сообщается, что в оккупированном Крыму участились случаи обнаружения мертвых дельфинов.

На пляже в селе Молочное Сакского района обнаружили мертвого дельфина.

Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает сайт Ассоциации реинтеграции Крыма (АРК).

Также читайте Погибли не от орудий лова: в Азовском море на берег выбросило мертвых дельфинов

По данным АРК, тело мертвого дельфина выбросило на берег в результате недавнего шторма. По словам местных жителей, две недели назад его там не было. По всей видимости, последний шторм выбросил на берег.

Отмечается, о найденном труппе дельфина было доложено в организацию, занимающуюся спасением, реабилитацией, исследованием и охраной морских млекопитающих.

Фото: Ассоциация реинтеграции Крыма

Также, напоминают, в Карантинной бухте Севастополя на пляж в Херсонесе выбросился больной дельфин.

Читайте также: