На Благовещение в Украине будет самый теплый день: прогноз погоды на четверг, 7 апреля

На Благовещение в Украине будет самый теплый день: прогноз погоды на четверг, 7 апреля

Завтра прогнозируют переменную облачность.

В четверг, на Благовещение, 7 апреля, в Украине ожидается значительное потепление.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране будет без существенных осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, в восточных, юго-восточных областях и в Крыму 1-6° тепла, днем 14-19°, на побережье морей 9-13° тепла.

В Киеве 7 апреля также будет сухо. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 17-19°.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, на Благовещение в Украине будет самый теплый день, да еще практически без осадков, солнечный.

"7 апреля в течение дня максимальная температура воздуха в большинстве наших областей будет составлять +14+20 градусов. Чуть свежее будет на побережье морей и в Карпатах, +9+12 градусов. Киев 7 апреля будет одним из самых теплых городов Украины, завтра ожидается +18+20 градусов. Без осадков, с солнышком и весенним ветром", — написала Диденко в Facebook.

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