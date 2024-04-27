На блокпостах во Львовской области будут работать представители ТЦК

Это изменение не будет касаться пограничных контрольно-пропускных пунктов.

Во Львовской области от 25 апреля изменили состав персоналаблокпостов.

Об этом сообщает Tvoemisto.tv со ссылкой на слова руководителя аппарата Львовской ОВА Тараса Греня.

В сообщении указывается, что теперь на них кроме правоохранителей будут дежурить работники ТЦК.

Состав персонала на внутренних контрольно-пропускных пунктах будет изменен с согласия Совета обороны. Теперь на каждом блокпосте будут находиться два представителя Национальной полиции и два представителя Регионального территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Тарас Грень заявил, что количество персонала пограничных блокпостах не будет увеличиваться.

Напомним, ранее сообщалось, что на одном из блокпостов Черниговщины произошла смертельная авария.

Кроме того, мы ранее информировали, что на Волыни военные открыли огонь по не остановившемуся на блокпосте авто.

Читайте также: