На боевом дежурстве в Черном море находятся четыре вражеских носителя высокоточного оружия: детали

На боевом дежурстве в Черном море вдоль крымского побережья находятся 3 надводных и 1 подводный носители высокоточного оружия суммарным залпом 28 крылатых ракет морского базирования «Калибр».

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Остальные группировки вражеского флота в количестве 12 кораблей по-прежнему маневрируют в ракетобезопасном районе, без попыток приближения к подконтрольному Украине побережью.

Угрозы ракетных ударов, атак дронами-камикадзе и ракетно-артиллерийских обстрелов по районам в зоне достижения соответствующего вражеского оружия остаются актуальными.

Не пренебрегайте собственной безопасностью будьте внимательны и сознательны. По алгоритму действий при сигналах воздушных тревог действуйте четко и оперативно.

"Если имеете возможность, оставляйте оккупированные территории, избегайте втягивания оккупантами в политическую аферу. Тщательно проверяйте информацию, относитесь с пониманием к ограничениям в рамках военного положения, соблюдайте рекомендации и доверяйте Силам обороны. О подозрительных контактах, предметах, людях безотлагательно информируйте компетентные органы. мы сильнее. И все у нас будет — Украина! Потому что мы достойны Победы!", — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что в России может вспыхнуть гражданская война из-за отступления из Харьковщины.

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