На большей части Украины будут идти дожди: прогноз погоды на понедельник, 30 августа

На большей части Украины будут идти дожди: прогноз погоды на понедельник, 30 августа

На побережье морей будет жарко — до 34°.

В понедельник, 30 августа, в Украине будет теплая, но преимущественно дождливая погода.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, сегодня в западных, северных, центральных, Одесской и Николаевской областях ожидаются кратковременные дожди, грозы (в Житомирской, Винницкой, Киевской и Черкасской областях местами значительные дожди), на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, на Левобережье юго-восточный, 7-12 м/с. Температура в западных областях ночью 8-13°, днем 17-22°, на остальной территории ночью 13-18°, на побережье морей до 23°, днем 29-34°.

В Киеве 30 августа также будет идти дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 25-27°.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021 года. Так, согласно его расчетам, в сентябре еще будут теплые дни, в начале месяца ожидается даже жара, однако в конце в Украину придет холодная погода, в середине октября ожидаются первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

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