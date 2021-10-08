На "Большой стройке" моста в Кременчуге началось возведение пирсов

Длина переправы — три километра.

Подрядчик из Турции на строительстве нового моста в Кременчуге начал строительство пирсов на обоих берегах Днепра.

Об этом сообщает в Facebook Укравтодор.

"Они будут использоваться для доставки материалов и оборудования при выполнении работ в рамках строительства нового моста. Накануне стартовало углубление стальных трубчатых свай для устройства пирса на левом берегу Днепра. Планируется устройство двух пирсов на обоих берегах. Ширина причала составит 20 метров, длина — 36 метров", — говорится в сообщении.

Новый мост через Днепр в Кременчуге — один из мегапроектов программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Это будет вантовая переправа длиной 3 км, со сразу двумя пилонами и четырьмя полосами движения — по две в каждую сторону.

На правом берегу Днепра мост будет сочетаться с автодорогой Н-08 Днепр — Мариуполь. Вблизи Литературного переулка будет построена транспортная развязка. На левом берегу мост будет соединяться с нынешней уличной сетью Кременчуга, в частности с ул. Большая Набережная. В этих точках предусмотрено строительство транспортных развязок в разных уровнях.

Контракт на строительство моста с подрядчиком был подписан 8 февраля 2021 года. По его условиям, за разработку проектной документации и непосредственно строительство отвечает одна и та же компания.

Ранее сообщалось , что Украина может дополнительно привлечь на реализацию программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" 1 млрд евро французских инвестиций.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку