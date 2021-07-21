На "Большой стройке" Запорожских мостов монтируют 720-тонную конструкцию: фото

До конца июля мостостроители планируют завершить монтаж всех шести секций вантового моста.

В Запорожье начали монтаж четвертой секции вантового моста, который возводят по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Укравтодор на своей странице в Facebook опубликовал фото этого процесса.

Сама конструкция весит 720 тонн, а вместе с вспомогательными конструкциями она составляет 790 тонн. Монтаж выполняется с помощью плавкрана LK-800 ("Захарий).

"Сначала была смонтирована временная опора, а затем перешли к этапу монтажа пролета от пилона в сторону острова Хортица", - рассказали в Укравтодоре.

После завершения монтажа начнется испытание вант, соединенных с пилоном высотой 166 метров.

До конца июля мостостроители планируют завершить монтаж всех шести секций вантового моста.

Напомним, комплекс мостов, которые возводят в Запорожье по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", состоит из балочного и вантового мостов. Они соединят оба берега города и остров Хортицу. По мостам пройдет 9-километровая автомагистраль с 6 транспортными развязками.

Как сообщал координатор программы "Большая стройка", заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, в течение 2021 года будет отремонтировано и построено 6 500 км дорог и 150 мостов в разных регионах страны.

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