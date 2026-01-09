На борту задержанного США российского танкера находятся украинцы: подробности от посла

Ольга Стефанишина

Среди экипажа нефтяного танкера Bella-1, который Береговая охрана США задержала за нарушение санкционного режима против РФ, находятся граждане Украины.

Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина, передает Interfax.

По ее словам, украинские дипломаты работают над установление непосредственной связи с моряками и выяснением всех обстоятельств их пребывания на борту российского судна.

Мы находимся в постоянном контакте с американскими компетентными органами и уже проинформировали Госдепартамент о необходимости обеспечения консульского доступа к нашим гражданам. Посольство держит ситуацию под контролем и принимает все необходимые меры для установления связи с украинскими гражданами», — сообщила Ольга Стефанишина.

Нефтяной танкер Bella-1 (также известный как Marinera), принадлежащий российской компании «Буревестмарин», был захвачен американскими силами в Карибском море после недельного преследования. Поддержку операции США оказала Великобритания. Кроме этого судна, Береговая охрана задержала танкеры M-Sophia и Olina, которые также связывают с теневым флотом России и незаконной логистикой нефтепродуктов.

Посольство Украины в США уже направило ряд официальных запросов, чтобы подтвердить присутствие наших соотечественников и других захваченных танкеров. Пока дипломаты координируют свои действия с американскими правоохранителями для оказания необходимой правовой и консульской поддержки украинским гражданам, оказавшимся на подсанкционных судах страны-агрессора.

Что известно о захвате нефтяного танкера под флагом РФ?

7 января США захватили нефтяной танкер Marinera (бывший Bella-1) под российским флагом после двухнедельного преследования в Атлантике.

Глава МИД РФ Сергей Лавров потребовал от США немедленно вернуть российских граждан из захваченного танкера на родину.

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт подчеркнула, что администрация Трампа не будет терпеть игнорирование санкционной политики, а экипажу захваченного танкера уже выдан судебный ордер на арест для последующего суда в США.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал захват нефтяного танкера под российским флагом и ответил, звонил ли ему после этого президент РФ Владимир Путин.

Впоследствии, в России заявили, что якобы Соединенные Штаты Америки уволили двух российских граждан-членов экипажа захваченного танкера Marinera.