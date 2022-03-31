На Броварском направлении часть подразделений оккупантов остается на позициях и минирует местность

На Броварском направлении часть подразделений оккупантов остается на позициях и минирует местность

Захватчики минируют не только земельные участки, но и гражданские объекты.

В Броварском направлении в Киевской области российские военные продолжают отводить свои подразделения, вероятно, в приграничные районы с Россией. В то же время, часть подразделений не покидает позиции.

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Об этом сегодня, 31 марта, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"Часть подразделений остается на позициях и блокпостах вдоль транспортных коммуникаций и на подступах к временно занятым населенным пунктам", — говорится в сообщении.

Кроме этого, российские военные минируют в этой местности участки и гражданские объекты.

Отметим, что разведка Великобритании прогнозирует ожесточенные бои в окрестностях Киева уже в ближайшие дни. Российские силы продолжают удерживать позиции к востоку и западу от Киева, несмотря на вывод определенного количества подразделений.

В разведке США считают, что российские войска отступают в некоторых районах на севере, чтобы сосредоточиться на юге и востоке. "Россия всегда может вернуться назад, если разрешат условия боя", — говорят американские разведчики.

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