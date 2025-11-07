На "Буковеле" горит отель (фото, видео)

Пожар в гостинице на курорте «Буковель» / © скриншот с видео

Дополнено новыми материалами

На горнолыжном курорте «Буковель» в Ивано-Франковской области 7 ноября вспыхнул пожар — загорелся отель Premium Club SPA.

Об этом сообщили телеграм-каналы и ГСЧС Украины.

На видеороликах с пожаром в отеле видно, что пламя охватило крышу здания. Также слышны сирены автомобилей экстренных служб.

По данным пабликов, на месте работают пожарные.

О причинах возгорания пока не сообщается.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили, что огнеборцы ликвидируют масштабный пожар в селе Поляныця на Прикарпатье. Именно там расположен «Буковель».

«Около 15:00 вспыхнула кровля здания отеля. 70 человек эвакуированы. Пострадавших, по предварительной информации, нет. На месте работают подразделения ГСЧС», — говорится в заявлении чрезвычайников.

Работники ГСЧС ликвидируют пожар в гостинице на «Буковеле» / © ГСЧС Украины

Видео пожара в отеле на «Буковеле» выложили в Сеть

