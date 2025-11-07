- Дата публикации
На "Буковеле" горит отель (фото, видео)
ГСЧС Украины сообщила об оперативной эвакуации 70 человек из здания отеля, который загорелся на «Буковеле».
На горнолыжном курорте «Буковель» в Ивано-Франковской области 7 ноября вспыхнул пожар — загорелся отель Premium Club SPA.
Об этом сообщили телеграм-каналы и ГСЧС Украины.
На видеороликах с пожаром в отеле видно, что пламя охватило крышу здания. Также слышны сирены автомобилей экстренных служб.
По данным пабликов, на месте работают пожарные.
О причинах возгорания пока не сообщается.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили, что огнеборцы ликвидируют масштабный пожар в селе Поляныця на Прикарпатье. Именно там расположен «Буковель».
«Около 15:00 вспыхнула кровля здания отеля. 70 человек эвакуированы. Пострадавших, по предварительной информации, нет. На месте работают подразделения ГСЧС», — говорится в заявлении чрезвычайников.
