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На Буковине 15-летняя девушка искала подработку на лето, а "влипла" на полмиллиона — детали
На Буковине мошенники обманули 15-летнюю девушку более полумиллиона гривен.
На Буковине 15-летняя девушка стала жертвой мошенников в поисках подработки. Она отправила «работодателю» более полумиллиона гривен.
Об этом сообщает полиция Черновицкой области.
К стражам порядка обратился 40-летний местный житель и сообщил о том, что его дочь стала жертвой мошенничества. По словам отца, в соцсетях его 15-летняя дочь искала подработку на лето.
Пообещав предоставить дистанционную работу, неизвестные выманили у нее 548 тысяч гривен. Девушка доверилась якобы работодателю и самостоятельно перечислила деньги родителей на неизвестные банковские счета.
По этому факту полицейские возбудили уголовное производство по ст. «мошенничество». Досудебное расследование продолжается.
Полицейские рекомендуют при поиске онлайн-заработка следовать следующим советам:
ищите вакансии с официальным трудоустройством;
не доверяйте предложениям незнакомцев получить деньги даром — скорее всего это аферисты;
ни в коем случае не проводите перевода средств на неизвестные счета;
не переходите за подозрительными ссылками, ведь за ними может скрываться фишинговый ресурс.
Ранее сообщалось, что женщина заплатила полмиллиона за «юридическую помощь» мобилизованному сыну.