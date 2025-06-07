На Буковине 15-летняя девушка искала подработку на лето, а "влипла" на полмиллиона — детали

Девушка повелась на объявление о дистанционной работе. / © pixabay.com

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На Буковине 15-летняя девушка стала жертвой мошенников в поисках подработки. Она отправила «работодателю» более полумиллиона гривен.

Об этом сообщает полиция Черновицкой области.

К стражам порядка обратился 40-летний местный житель и сообщил о том, что его дочь стала жертвой мошенничества. По словам отца, в соцсетях его 15-летняя дочь искала подработку на лето.

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Пообещав предоставить дистанционную работу, неизвестные выманили у нее 548 тысяч гривен. Девушка доверилась якобы работодателю и самостоятельно перечислила деньги родителей на неизвестные банковские счета.

По этому факту полицейские возбудили уголовное производство по ст. «мошенничество». Досудебное расследование продолжается.

Полицейские рекомендуют при поиске онлайн-заработка следовать следующим советам:

ищите вакансии с официальным трудоустройством;

не доверяйте предложениям незнакомцев получить деньги даром — скорее всего это аферисты;

ни в коем случае не проводите перевода средств на неизвестные счета;

не переходите за подозрительными ссылками, ведь за ними может скрываться фишинговый ресурс.

Ранее сообщалось, что женщина заплатила полмиллиона за «юридическую помощь» мобилизованному сыну.

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