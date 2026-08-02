На Буковине 19-летний парень изнасиловал ребенка в заброшенном доме

Парень задержан / © pixabay.com

Реклама

В Черновицком районе 19-летний парень изнасиловал 13-летнюю девочку. Злоумышленник заставил ее зайти в заброшенный дом, где совершил сексуальное насилие.

Об этом сообщила Черновицкая областная прокуратура.

Реклама

«Подозреваемый был знаком с девочкой и знал ее возраст. Они встретились на пастбище в селе, где проживала пострадавшая. Между ними возник спор», — говорится в сообщении.

Реклама

По словам потерпевшей, агрессивный тон парня испугал ее. Именно поэтому она побоялась отказать и согласилась пойти с ним в соседнее село. Там они вошли в заброшенный дом, где подозреваемый изнасиловал девушку.

Он был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

В случае доказательства виновности ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове в суд направили обвинительный акт по рясофорному монаху Харьковской епархии УПЦ (МП). Его обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней, шантаже, сексуальной эксплуатации, развращении малолетней и в преступлениях, связанных с детской порнографией.

Реклама

Новости партнеров