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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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466
Время на прочтение
1 мин

На Буковине 19-летний парень изнасиловал ребенка в заброшенном доме

Следователи установили, что парень запугал 13-летнюю девочку, а затем совершил преступление.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Парень задержан

Парень задержан / © pixabay.com

В Черновицком районе 19-летний парень изнасиловал 13-летнюю девочку. Злоумышленник заставил ее зайти в заброшенный дом, где совершил сексуальное насилие.

Об этом сообщила Черновицкая областная прокуратура.

«Подозреваемый был знаком с девочкой и знал ее возраст. Они встретились на пастбище в селе, где проживала пострадавшая. Между ними возник спор», — говорится в сообщении.

По словам потерпевшей, агрессивный тон парня испугал ее. Именно поэтому она побоялась отказать и согласилась пойти с ним в соседнее село. Там они вошли в заброшенный дом, где подозреваемый изнасиловал девушку.

Он был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

В случае доказательства виновности ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове в суд направили обвинительный акт по рясофорному монаху Харьковской епархии УПЦ (МП). Его обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней, шантаже, сексуальной эксплуатации, развращении малолетней и в преступлениях, связанных с детской порнографией.

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Дата публикации
Количество просмотров
466
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