На Буковине 25-летний мужчина получил пожизненный срок заключения: что он натворил

В Черновицкой области к пожизненному лишению свободы приговорили мужчину, который жестоко изнасиловал и убил пожилую женщину.

Об этом говорится в приговоре Глубокского районного суда Черновицкой области.

По данным суда, трагедия произошла в ночь на 8 апреля 2023 года. Подозреваемый проник в квартиру пожилой женщины, чтобы ограбить потерпевшую. Когда его обнаружила владелица дома – он набросился на потерпевшую, избил ее и жестоко изнасиловал. После сексуального насилия мужчина убил женщину и скрылся.

На суде подозреваемый рассказал, что в ту ночь был очень пьян. Он подтвердил, что проник в дом пожилой женщины, чтобы ограбить ее. Когда его заметила хозяйка дома – он ее избил. Мужчина заявлял, что он не насиловал потерпевшую. После совершения преступления он пошел к своей бабушке, а затем скрывался в лесу.

Задержание подозреваемого / Фото: Главное управление Национальной полиции в Черновицкой области

Внучка потерпевшей рассказала, что бабушка всю зиму жила у нее из-за тяжелой болезни. За три дня до трагедии она вернулась в свой дом, где ее жестоко убил нападающий. Женщина просила строго наказать подозреваемого.

Суд проанализировал выводы экспертизы и данные следствия и признал мужчину виновным по ч.5 ст.152 УК и п.п. 4, 6, 10 ч.2 ст.115 УК Украины. Его приговорили к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества за исключением жилья. Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

В полиции Черновицкой области ранее сообщали, что жертве было 89 лет, нападающему на момент совершения преступления – 25 лет.

Напомним, в Ровенской области мужчина проник в чужой дом и изнасиловал беременную женщину.

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