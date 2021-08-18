На Буковине 28-летний таможенник устроил смертельное ДТП и скрылся: среди погибших 21-летняя девушка (фото)

На Буковине 28-летний таможенник устроил смертельное ДТП и скрылся: среди погибших 21-летняя девушка (фото)

Таможенника уже отстранили от работы.

В селе Припрутье Черновицкой области работник Гостаможслужбы 16 августа совершил смертельное ДТП и скрылся с места происшествия. Его отстранили от работы.

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Об этом говорится в заявлении Гостаможслужбы.

По сообщению Гостаможслужбы, в аварии погибли два человека.

"Виновник ДТП — работник Буковинской таможни Гостаможслужбы, которая находится в состоянии реорганизации. Указанный работник до новой Черновицкой таможни как подразделения Гостаможслужбы переведен не был в ввиду отрицательного результата прохождения тестирования по вопросам квалификации и благонадежности", — говорится в сообщении.

Против таможенника также возбуждено дисциплинарное производство, его отстранили от работы.

В Нацполиции Черновицкой области добавили, что одна из погибших — это 21-летняя девушка. Виновник аварии, 28-летний работник Гостаможслужбы скрылся с места ДТП, оставив свой автомобиль. Правоохранители разыскивают мужчину. Также они опубликовали его фото.

Главное управление Национальной полиции в Черновицкой области

Напомним, вблизи Днепра произошла масштабная ДТП, есть погибший и пострадавшие.

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