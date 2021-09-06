На Буковине аисты обустроили гнездо на голове памятника

Памятник установлен советскому пограничнику Николаю Щербине, погибшему во Второй мировой войне.

В селе Задубровка, что на Буковине, аисты выбрали необычное место для обустройства своего дома. Гнездо птицы свили прямо на голове монумента.

Об этом сообщил журналист Сергей Огородник.

"Сначала подумал, что это Ленин скрывается в гнезде от декоммунизации, но когда подошел ближе, то оказалось, что это памятник советскому пограничнику Николаю Щербине, погибшему во Второй мировой войне в Задубровке. Родом он, как оказалось, с Черниговщины", — написал он на странице в Facebook.

Напомним:

В Хмельницкой области аист во время полета влетел в крест на куполе церкви. После этого он упал на крышу и находился там пока местные жители не вызвали спасателей.

на куполе церкви. После этого он упал на крышу и находился там пока местные жители не вызвали спасателей. А в Киевской области местные жители помогли аисту починить разрушенное гнездо. Птица не могла самостоятельно справиться с повреждениями, но старательно пыталась провести ремонт аварийной конструкции.

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