На Буковине автомобиль переехал насмерть велосипедиста: фото

Обстоятельства аварии выясняет полиция.

В воскресенье вечером, 2 января, в селе Давыдовка Черновицкой области авто сбило насмерть мужчину на велосипеде. По предварительным данным, погибший – 52-летний местный житель.

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Об этом сообщила пресс-служба полиции Черновицкой области.

В настоящее время правоохранители устанавливают причины и обстоятельства совершения аварии.

Следователи полиции решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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