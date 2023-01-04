На Буковине частная больница украла более 8 млн бюджетных средств: выписывали фиктивные направления

В Черновицкой области частная больница присвоила более восьми миллионов бюджетных средств. Семейные врачи выписывали фиктивные направления условным пациентам на реабилитационные процедуры и получали за это "гонорар".

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Известно, что медучреждение в начале 2022 года заключило с Национальной службой здоровья Украины договор о возмещении стоимости услуг по реабилитации больных на более 59 млн грн. Однако запланированного количества пациентов не хватало для освоения этих средств, поэтому руководители заведения придумали сделку, к которой привлекли семейных врачей.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Большинство пациентов даже не догадывались о существовании этих направлений, а медицинский центр имел основания для внесения ложных данных в ежемесячные отчеты для НСЗУ и получения бюджетных средств.

Деньги руководители центра перечисляли подконтрольным физическим лицам-предпринимателям за якобы предоставленные товары, работы и услуги. Затем эти средства конвертировали в наличные деньги и присваивали.

Точная сумма нанесенного государству ущерба еще устанавливается. Пятерым фигурантам объявили о подозрении. Следствие продолжается.

Фото: СБУ

Напомним, во Львове во время обесточивания в результате российской атаки родился ребенок, а хирурги спасли несколько жизней. С помощью генераторов врачи помогли тем, кого оперировать нужно было безотлагательно.

Как вернуться в форму после новогодних застолий – врач Наталья Самойленко.

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