Украина
138
1 мин

На Буковине деревья упали на детскую площадку: госпитализированы две девочки (фото)

В результате падения деревьев, которые росли рядом с детской площадкой, травмировались две девочки 2015 года рождения.

Светлана Несчетная
Падение деревьев на детскую площадку

Падение деревьев на детскую площадку / © Патрульная полиция Черновицкой области

На Буковине в результате падения деревьев на детской площадке травмировались двое детей. Следователи полиции начали уголовное производство.

Об этом сообщила полиция Черновицкой области в Facebook.

Событие произошло 23 апреля в городе Новоселица Черновицкого района. Сейчас буковинские полицейские устанавливают обстоятельства травмирования девочек.

«По предварительной информации, в результате падения деревьев, которые росли рядом с детской площадкой, травмировались две девочки 2015 года рождения. Оба ребенка госпитализированы в медицинские учреждения, им оказывается необходимая помощь», — говорится в сообщении.

Сведения о происшествии следователи полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские расследуют все обстоятельства происшествия.

Поваленные деревья / © Патрульная полиция Черновицкой области

Поваленные деревья / © Патрульная полиция Черновицкой области

Напомним, на Закарпатье дерево убило 8-летнего ребенка. Предварительно установлено, что ребенок погиб в результате несчастного случая: на него упало дерево, которое недалеко от дома срезал знакомый семьи. В момент рубки девочка играла рядом, ее мать находилась в доме. Полученные травмы оказались смертельными — ребенок скончался на месте происшествия.

