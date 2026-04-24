На Буковине деревья упали на детскую площадку: госпитализированы две девочки (фото)

Падение деревьев на детскую площадку / © Патрульная полиция Черновицкой области

На Буковине в результате падения деревьев на детской площадке травмировались двое детей. Следователи полиции начали уголовное производство.

Об этом сообщила полиция Черновицкой области в Facebook.

Событие произошло 23 апреля в городе Новоселица Черновицкого района. Сейчас буковинские полицейские устанавливают обстоятельства травмирования девочек.

«По предварительной информации, в результате падения деревьев, которые росли рядом с детской площадкой, травмировались две девочки 2015 года рождения. Оба ребенка госпитализированы в медицинские учреждения, им оказывается необходимая помощь», — говорится в сообщении.

Сведения о происшествии следователи полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские расследуют все обстоятельства происшествия.

Поваленные деревья / © Патрульная полиция Черновицкой области

