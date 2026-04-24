На Буковине деревья упали на детскую площадку: госпитализированы две девочки (фото)
В результате падения деревьев, которые росли рядом с детской площадкой, травмировались две девочки 2015 года рождения.
На Буковине в результате падения деревьев на детской площадке травмировались двое детей. Следователи полиции начали уголовное производство.
Об этом сообщила полиция Черновицкой области в Facebook.
Событие произошло 23 апреля в городе Новоселица Черновицкого района. Сейчас буковинские полицейские устанавливают обстоятельства травмирования девочек.
«По предварительной информации, в результате падения деревьев, которые росли рядом с детской площадкой, травмировались две девочки 2015 года рождения. Оба ребенка госпитализированы в медицинские учреждения, им оказывается необходимая помощь», — говорится в сообщении.
Сведения о происшествии следователи полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Полицейские расследуют все обстоятельства происшествия.
