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- Украина
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На Буковине девочка забеременела от родного отца — он ее годами насиловал
Задержанный отрицает свою вину и говорит, что все происходило по добровольному согласию.
В Черновицкой области мужчина приговорен к 9 годам лишения свободы — он насиловал свою несовершеннолетнюю дочь.
Об этом сообщили в прокуратуре региона.
«Отец с 2016 по 2019 год систематически насиловал свою несовершеннолетнюю дочь. Впоследствии девушка забеременела и родила ребенка отца», — говорится в сообщении ведомства.
Во время судебного разбирательства мужчина не признал факт изнасилования, утверждая, что все происходило по добровольному согласию, а ребенка от него дочь родила, будучи совершеннолетним.
Однако прокурор предоставил достаточно доказательств его причастности к совершению преступления.
До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться под стражей.
Ранее сообщалось, что в Черновицкой области осужден мужчина, который изнасиловал и ограбил 9-летнюю девочку.