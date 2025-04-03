ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
281
Время на прочтение
1 мин

На Буковине девочка забеременела от родного отца — он ее годами насиловал

Задержанный отрицает свою вину и говорит, что все происходило по добровольному согласию.

Автор публикации
Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Обидчик задержан

Обидчик задержан / © unsplash.com

В Черновицкой области мужчина приговорен к 9 годам лишения свободы — он насиловал свою несовершеннолетнюю дочь.

Об этом сообщили в прокуратуре региона.

«Отец с 2016 по 2019 год систематически насиловал свою несовершеннолетнюю дочь. Впоследствии девушка забеременела и родила ребенка отца», — говорится в сообщении ведомства.

Во время судебного разбирательства мужчина не признал факт изнасилования, утверждая, что все происходило по добровольному согласию, а ребенка от него дочь родила, будучи совершеннолетним.

Однако прокурор предоставил достаточно доказательств его причастности к совершению преступления.

До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться под стражей.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области осужден мужчина, который изнасиловал и ограбил 9-летнюю девочку.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie