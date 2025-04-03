Обидчик задержан / © unsplash.com

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В Черновицкой области мужчина приговорен к 9 годам лишения свободы — он насиловал свою несовершеннолетнюю дочь.

Об этом сообщили в прокуратуре региона.

«Отец с 2016 по 2019 год систематически насиловал свою несовершеннолетнюю дочь. Впоследствии девушка забеременела и родила ребенка отца», — говорится в сообщении ведомства.

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Во время судебного разбирательства мужчина не признал факт изнасилования, утверждая, что все происходило по добровольному согласию, а ребенка от него дочь родила, будучи совершеннолетним.

Однако прокурор предоставил достаточно доказательств его причастности к совершению преступления.

До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться под стражей.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области осужден мужчина, который изнасиловал и ограбил 9-летнюю девочку.