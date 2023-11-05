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На Буковине директор музыкальной школы отказался от мобилизации: как его наказали

Автор
Мария БойкоМария Бойко
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На Буковине директор музыкальной школы отказался от мобилизации: как его наказали

Мобилизация в Украине / Фото: ТСН.ua

Мужчина вину признал и заключил соглашение со следствием.

В Черновицкой области к 3 годам испытательного срока приговорили директора музыкальной школы, который получил повестку, но отказался от мобилизации

Об этом говорится в приговоре Герцаевского районного суда Черновицкой области. 

По данным суда, подозреваемым из директор музыкальной школы. Он в январе 2023 года прошел ВВК, которая признала его годным к службе в армии. 

Он получил повестку и в феврале 2023 года должен был прийти в военкомат для отправки на службу, однако уклонился от мобилизации. 

Во время следствия мужчина вину признал и раскаялся. Он заключил соглашение с прокурором. 

Суд признал мужчину виновным по ст.336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы, заменив реальный срок на 3 года испытательного.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судовых решений
Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, во Львовской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, но отказался от мобилизации из-за состояния своего здоровья и опасений, что его жена станет вдовой.

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Дата публикации
Просмотры
2592
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