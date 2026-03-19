На Буковине двое братьев зарубили супругов ради денег

Супругов убили топором

Двое братьев из Черновицкой области, убивших супругов пенсионеров ради денег, теперь проведут остальную жизнь за решеткой.

Об этом сообщили в Закарпатской областной прокуратуре.

«Жертвы преступления — мужчина и женщина старше 80 лет, которые жили с нападающими на одной улице. Ночью младший брат, которому исполнилось 18 лет, проник в дом через незапертое окно и открыл дверь 26-летнему брату. Дальше действовали вместе — угрожали и требовали деньги, а после этого жестоко убили обоих топором. Хозяина убили сразу, его жену уже после того, как она показала место хранения сбережений», — говорится в сообщении ведомства.

После этого они взяли 13 тысяч гривен, банковскую карту и мобильный телефон.

При рассмотрении дела один из братьев пытался взять всю вину на себя, однако собранные доказательства опровергли эту версию. Следствие и суд установили, что преступление совершено по предварительному сговору обоих.

Осужденные уже отбывают пожизненное наказание.

