На Буковине двое братьев зарубили супругов ради денег
Погибшие мужчина и женщина жили на одной улице со своими убийцами. Мужчины действовали спланированно.
Двое братьев из Черновицкой области, убивших супругов пенсионеров ради денег, теперь проведут остальную жизнь за решеткой.
Об этом сообщили в Закарпатской областной прокуратуре.
«Жертвы преступления — мужчина и женщина старше 80 лет, которые жили с нападающими на одной улице. Ночью младший брат, которому исполнилось 18 лет, проник в дом через незапертое окно и открыл дверь 26-летнему брату. Дальше действовали вместе — угрожали и требовали деньги, а после этого жестоко убили обоих топором. Хозяина убили сразу, его жену уже после того, как она показала место хранения сбережений», — говорится в сообщении ведомства.
После этого они взяли 13 тысяч гривен, банковскую карту и мобильный телефон.
При рассмотрении дела один из братьев пытался взять всю вину на себя, однако собранные доказательства опровергли эту версию. Следствие и суд установили, что преступление совершено по предварительному сговору обоих.
Осужденные уже отбывают пожизненное наказание.
