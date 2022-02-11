На Буковине грузовик протаранил маршрутку, в которой было семеро пассажиров: фото

На Буковине грузовик протаранил маршрутку, в которой было семеро пассажиров: фото

Одна из пострадавших была госпитализирована с травмой позвоночника.

В пятницу, 11 февраля, в поселке Лужаны Черновицкой области грузовик MAN врезался в припаркованное маршрутное такси Mercedes-Benz 312. От удара микроавтобус с пассажирами перевернулся.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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На момент столкновения в маршрутке находился 48-летний водитель и семь пассажиров. Всех пострадавших доставили в больницу для осмотра врачей, одну из пассажирок пришлось госпитализировать с ушибом поясничного отдела позвоночника.

Правоохранители отметили, что причиной ДТП стало то, что 32-летний водитель не выбрал безопасной скорости движения и дистанции. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, накануне в Одесской области в ДТП попал грузовик и легковой автомобиль. На месте аварии погибли три человека.

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