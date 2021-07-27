На Буковине иностранец после застолья прыгнул в колодец: его чудом спасли

На Буковине иностранец после застолья прыгнул в колодец: его чудом спасли

Мужчину спасли и передали медикам местные жители.

В Черновицкой области иностранец после застолья пытался покончить жизнь самоубийством — мужчина прыгнул в колодец возле церкви.

Об этом пишет издание "Молодой буковинец".

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Инцидент произошел в поселке Черновка Черновицкого района после семейного застолья. Выпив лишнего, 29-летний мужчина взялся за нож и начал угрожать гостям.

Впоследствии у него разгорелся скандал со своей женой. Не справившись с эмоциями, местный житель побежал на территорию храма и прыгнул в колодец. Спасали иностранца односельчане: они вытащили его из колодца и передали работникам скорой помощи.

Напомним, что в Одессе нашли тело заместителя руководителя управления патрульной полиции города Измаила, который несколько дней назад исчез при загадочных обстоятельствах и перестал выходить на связь.

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