На Буковине иностранец после застолья прыгнул в колодец: его чудом спасли

Мужчину спасли и передали медикам местные жители.
В Черновицкой области иностранец после застолья пытался покончить жизнь самоубийством — мужчина прыгнул в колодец возле церкви.
Об этом пишет издание "Молодой буковинец".
Инцидент произошел в поселке Черновка Черновицкого района после семейного застолья. Выпив лишнего, 29-летний мужчина взялся за нож и начал угрожать гостям.
Впоследствии у него разгорелся скандал со своей женой. Не справившись с эмоциями, местный житель побежал на территорию храма и прыгнул в колодец. Спасали иностранца односельчане: они вытащили его из колодца и передали работникам скорой помощи.
Напомним, что в Одессе нашли тело заместителя руководителя управления патрульной полиции города Измаила, который несколько дней назад исчез при загадочных обстоятельствах и перестал выходить на связь.