На Буковине исчез 8-летний мальчик, начаты поиски: фото, приметы ребенка

Мальчик утром вышел из дома и не вернулся.

На Буковине исчез 8-летний мальчик. Тревогу забила мать ребенка и обратилась в полицию.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Черновицкой области.

"23 августа в полицию обратилась 29-летняя черновчанка о том, что ее сын Куришь Александр Игоревич 2013 рождения, сегодня утром вышел из дома и до сих пор не вернулся", — рассказали правоохранители.

Приметы парня: волосы русые, рост 100-110 см.

Был одет в серую футболку с рисунком, серые шорты и темно-синие кроксы.

Поиски без вести пропавшего парня до сих пор продолжаются. Правоохранители обращаются ко всем, кому известна информация о его местонахождении, обращаться по спецлинии "102".

Напомним, в Сумской области после суток поисков нашли 6-летнего мальчика, который не разговаривает.

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