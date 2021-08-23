На Буковине исчез 8-летний мальчик, начаты поиски: фото, приметы ребенка

Мальчик утром вышел из дома и не вернулся.
На Буковине исчез 8-летний мальчик. Тревогу забила мать ребенка и обратилась в полицию.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Черновицкой области.
"23 августа в полицию обратилась 29-летняя черновчанка о том, что ее сын Куришь Александр Игоревич 2013 рождения, сегодня утром вышел из дома и до сих пор не вернулся", — рассказали правоохранители.
Приметы парня: волосы русые, рост 100-110 см.
Был одет в серую футболку с рисунком, серые шорты и темно-синие кроксы.
Поиски без вести пропавшего парня до сих пор продолжаются. Правоохранители обращаются ко всем, кому известна информация о его местонахождении, обращаться по спецлинии "102".
Напомним, в Сумской области после суток поисков нашли 6-летнего мальчика, который не разговаривает.