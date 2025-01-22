В горах Буковины медведи из-за необычно теплой зимы отказались от зимней спячки. Вместо того, чтобы прятаться в своих берлогах, они бродят по лесам и охотничьим угодьям в поисках пищи. И даже в такое время они находят время для развлечений.

Об этом сообщили "Леса Украины".

"Несмотря на темное время суток и снежную погоду, медведь посетил локацию, где егеря выкладывают пищу для оленей и косуль. Там он нашел тюк сена, который начал перекатывать с места на место, и даже попытался вылезть на него", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в лесу медведям хватает корма, поэтому они не приближаются к населенным пунктам и не представляют угрозы.

В 2024 году на Буковине было зафиксировано 35 бурых медведей, а учет этого года покажет изменения в популяции.

На Буковине из-за аномальной зимы медведи начали лепить снеговиков

Напомним, ранее мы писали о том, что пограничники зафиксировали медведя, сопровождавшего их во время обхода. "Косолапый патруль" держался на расстоянии, прячась за деревьями.

Читайте также: