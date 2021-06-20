На Буковине из-за ливней подтоплены уже более 10 населенных пунктов

Непогода подтопила десятки домохозяйств и размыла пути к населенным пунктам.

В Черновицкой области за сильных дождей продолжает подниматься уровень воды в реках региона. Паводком подтопило уже 14 населенных пунктов.

Об этом информирует Черновицкая областная государственная администрация.

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"В результате проливных дождей подтоплены села Викно, Погореловка, Веренчанка, Бридок, Хрещатик, Ржавинцы, Репуженцы, Черный поток, Бабин, Добриновцы, Горошовцы, Баламутовка, Юрковцы, Боянчук Черновицкого района", — говорится в сообщении.

Непогода подтопила десятки домохозяйств и размыла пути к населенным пунктам. В селах, пострадавших от непогоды, работают спасатели.

В Черновицкой области из-за ливней подтопило более 10 населенных пунктов

Ранее сообщалось, где в Украине из-за грозы нет света, и какие области из-за ливней до сих пор затоплены.

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