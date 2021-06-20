Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

На Буковине из-за ливней подтоплены уже более 10 населенных пунктов

Черновицкая областная государственная администрация в Facebook

Непогода подтопила десятки домохозяйств и размыла пути к населенным пунктам.

В Черновицкой области за сильных дождей продолжает подниматься уровень воды в реках региона. Паводком подтопило уже 14 населенных пунктов.

Об этом информирует Черновицкая областная государственная администрация.

"В результате проливных дождей подтоплены села Викно, Погореловка, Веренчанка, Бридок, Хрещатик, Ржавинцы, Репуженцы, Черный поток, Бабин, Добриновцы, Горошовцы, Баламутовка, Юрковцы, Боянчук Черновицкого района", — говорится в сообщении.

Непогода подтопила десятки домохозяйств и размыла пути к населенным пунктам. В селах, пострадавших от непогоды, работают спасатели.

В Черновицкой области из-за ливней подтопило более 10 населенных пунктов

В Черновицкой области из-за ливней подтопило более 10 населенных пунктов

Ранее сообщалось, где в Украине из-за грозы нет света, и какие области из-за ливней до сих пор затоплены.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.