На Буковине из-за ливней подтоплены уже более 10 населенных пунктов

Непогода подтопила десятки домохозяйств и размыла пути к населенным пунктам.
В Черновицкой области за сильных дождей продолжает подниматься уровень воды в реках региона. Паводком подтопило уже 14 населенных пунктов.
Об этом информирует Черновицкая областная государственная администрация.
"В результате проливных дождей подтоплены села Викно, Погореловка, Веренчанка, Бридок, Хрещатик, Ржавинцы, Репуженцы, Черный поток, Бабин, Добриновцы, Горошовцы, Баламутовка, Юрковцы, Боянчук Черновицкого района", — говорится в сообщении.
Непогода подтопила десятки домохозяйств и размыла пути к населенным пунктам. В селах, пострадавших от непогоды, работают спасатели.
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