На Буковине из-за сильных ливней в реке Прут ожидается подъем уровня воды до 3 метров

Сейчас уровень воды в реке составляет 211 см, но паводковая волна может увеличить его еще на 80 см.
Сегодня вечером, 15 июня, и в течение 16 июня из-за сильных дождей в реке Прут на участке Черновцы — госграница, в связи с добегания паводковой волны, ожидается подъем уровня воды на 80 см. Впрочем, негативных последствий не ожидается. По состоянию на утро уровень воды в р. Прут в Черновцах составлял 211 см.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"Прохождение максимального уровня воды на р. Прут в створе гидрологического поста Черновцы ожидается ввечером 15 июня высотой 230—280 см над нулем поста, максимальный расход воды прогнозируется в пределах 520—670 куб. м/сек", — говорится в сообщении.
По словам мэра г. Коломыя Богдана Станиславского, пока ситуация на Пруте стабильна.
"Вчера вечером Прут начал прибывать. Оно и не удивительно, учитывая погодные условия предыдущих дней. Сейчас ситуация стабильная. Уровень воды в реке поднялся на 10-15 см, что пока не представляет угрозы. Надеюсь, скоро погода улучшится и нас минует проблема паводка" — сообщил он на своей странице в Facebook.
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