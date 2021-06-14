На Буковине коммунальщики взяли на работу кота: фото, видео

Кот Мирон Павлович отныне спикер предприятия и даже имеет страницу в соцсетях.
Пиар-ход от буковинский коммунальщиков. Работники тамошнего теплокоммунэнерго приютили бездомного кота и впоследствии заявили, что приняли четвероногого на работу.
Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, зовут кота Мирон Павлович. Он ежедневно свободно ходит офисами, проверяет котельные, спит на столах и копается в кипах документов. Сотрудники шутят, как вылезет на судебные дела — они становятся выигрышными.
На днях коммунальщики решили, что Мирон Павлович отныне спикер предприятия. Придумали для кота деловой дресс-код — чуть ли не ежедневно ему на смену дают бабочки.
От имени четвероногого сейчас ведут страницу в соцсети, где Мирон Павлович сообщает о новостях и тарифах. Рассчитываются с работником — любовью, лаской и едой.
"Не интересно слышать постоянно одни и те же проблемы, что увеличиваются тарифы, а из-за кота это будет доноситься более интереснее, мы считаем, что интересно будет людям читать. И он будет информацию подавать в таком заботливом формате", — рассказала руководитель службы правового обеспечения "Черновцытеплокоммунэнерго" Наталья Мадай.
Напомним, в Киеве кот получил звание майора.