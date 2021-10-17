На Буковине легковушка въехала в "КАМАЗ": погибли два человека (фото)

48-летний водитель автомобиля "Mazda" не справился с управлением.
На Буковине легковой автомобиль врезался в припарковать на обочине "КАМАЗ". В ДТП погибли два человека.
Об этом сообщает полиция Черновицкой области.
Инцидент произошел близ села Иванковцы Кицманского района.
По словам правоохранителей, 48-летний водитель автомобиля "Mazda" не справился с управлением. Он врезался в припаркованный на обочине грузовик "КАМАЗ". В результате ДТП водитель легковушки и его 38-летний односельчанин от полученных травм погибли на месте аварии.
Сейчас следователи полиции проводят досудебное расследование.
Напомним, что в Черновцах стреляли в авто и ранили двух человек.
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