На Буковине легковушка въехала в "КАМАЗ": погибли два человека (фото)

На Буковине легковушка въехала в "КАМАЗ": погибли два человека (фото)

48-летний водитель автомобиля "Mazda" не справился с управлением.

На Буковине легковой автомобиль врезался в припарковать на обочине "КАМАЗ". В ДТП погибли два человека.

Об этом сообщает полиция Черновицкой области.

Инцидент произошел близ села Иванковцы Кицманского района.

По словам правоохранителей, 48-летний водитель автомобиля "Mazda" не справился с управлением. Он врезался в припаркованный на обочине грузовик "КАМАЗ". В результате ДТП водитель легковушки и его 38-летний односельчанин от полученных травм погибли на месте аварии.

Сейчас следователи полиции проводят досудебное расследование.

Напомним, что в Черновцах стреляли в авто и ранили двух человек.

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