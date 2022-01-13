На Буковине мальчик попал в реанимацию после падения на территории лицея: на педагогов завели дело

7-летний школьник упал из помещения старого тира, стоящего на территории учебного заведения, но не принадлежащему ему. Сейчас ребенок в тяжелом состоянии.
В селе Каменка Черновицкой области на территории учебного заведения тяжело травмировался 7-летний мальчик. Школьника в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию Черновицкой городской детской больницы. У мальчика – черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, трагедия произошла на территории Каменского лицея Черновицкого района, где мальчик учится. По предварительной версии, травмы ребенок получил в результате падения.
Заведующий реанимационным отделением городской детской больницы Степан Басистый рассказал "Суспильному", что в больницу мальчика госпитализировали уже без сознания. Ребенка ввели в медикаментозный сон, сейчас он дышит с помощью интубационной трубки.
В лицее, на территории которого произошел случай, говорят, что ученик второго класса после уроков по дороге домой забрался на помещение бывшего тира, оступился и упал.
"Скорую не вызвали, потому что не было признаков травм. Однако пешком его не отпустили, домой его увезли. Через пол часа дома ему стало плохо и вызвали скорую", — сказала директор лицея Светлана Трифан.
По ее словам, бывший тир расположен на территории школы, но не принадлежит лицею и поэтому его якобы не могут оградить.
В свою очередь в прокуратуре начали расследование по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей работниками лицея. Если вину педагогов докажут, то им грозит лишение свободы от трех до пяти лет.
Напомним, несчастный случай случился в среду, 12 января. Сейчас мальчик в реанимации, за ним наблюдают нейрохирурги.
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