На Буковине мобилизовали отчима, ухаживающего за ребенком с инвалидностью: что говорят в ТЦК

Скандалы во время мобилизации / © ТСН.ua

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В городе Вижница Черновицкой области был мобилизован отчим, который ухаживал за ребенком с инвалидностью.

Об этом в соцсетях сообщила его жена, мать ребенка.

На видео женщина говорит, что ТЦК «не приняли во внимание факт того, что мужчина ухаживает за больным ребенком». Она жаловалась, что мужчину два дня якобы удерживали без связи.

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«Как мне с таким ребенком сами справляться, если моего мужа два дня удерживают. Телефоном на связь не выходит. Документов никаких не учитывают. Связи нет с мужем. Телефон отобрали», — говорит женщина.

Женщина утверждает, что ее ребенок не может самостоятельно передвигаться.

Реакция ТЦК

В Черновицком областном ТЦК подтвердили, что гражданин, о котором идет речь на видео, был доставлен представителями полиции в Вижницкий районный ТЦК, как находящийся в розыске.

«Права на отсрочку военнообязанный не имеет, ведь, несмотря на то, что состоит в официальном браке, не оформил опекунство на своего пасынка. Военно-врачебной комиссией мужчина признан годным к прохождению военной службы и направлен в воинскую часть», — говорится в сообщении.

В ТЦК заверили, что их военнослужащие действовали в соответствии с действующим законодательством.

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Черновицкий ТЦК призывает военнообязанных, имеющих право на отсрочку, должным образом оформить и иметь при себе соответствующие документы.

Ранее на Буковине разразился скандал из-за мобилизации военного медика Романа Замрия. Он пожаловался, что мобилизованным не давали есть и пить, а некоторых даже избивали.