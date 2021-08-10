На Буковине молодые ребята жестко мучили лисенка: издевательство снимали на видео

Полиция устанавливает личности причастных к жестокому обращению с животным.

В Черновицкой области полицейские устанавливают личности молодых людей, которые издевались над лисенком и снимали свои действия на видео. Об этом сообщили во вторник, 10 августа, в пресс-службе Нацполиции.

Как сказано в сообщении, видео, на котором компания молодых людей жестоко обращается с животным, правоохранители обнаружили еще 6 августа в социальных сетях. На снятых кадрах видно, как неизвестный молодой человек возле автомобиля с включенными фарами, жестоко мучает пойманного лисенка, поднимая его за уши над землей.

Полицейские зафиксировали информацию и начали выяснять обстоятельства правонарушения.

"Во время проверки информации, полицейские установили автомобиль, зафиксированный на видео, а также определили круг лиц, которые могут быть причастны к издевательству над животным. По результатам проведенной первоочередной проверки сотрудники Черновицкого РУП направили материалы по принадлежности к подчиненному им отделению полиции № 1 (г. Сторожинец) ", — сообщили в полиции.

Видео издевательств, в частности, было опубликовано в Facebook-сообществе "Неравнодушные Че".

"Посмотрите на это видео!? Неужели у вас оно вызывает положительные эмоции. Как минимум, вызывает удивление такое "веселье", почему боль, страдания и смерти приносят этому молодому человеку и его коллегам радость. В голове не укладывается, как можно получать удовольствие от издевательств над маленькой лисичкой, что стало причиной таких нарушений психики!? " — говорится в подписи к видео.

Напомним, раньше в Лубнах Полтавской области местный житель был осужден за издевательство над животным. 31-летний мужчина бил котенка, подвешивал его на веревке и насиловал.

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