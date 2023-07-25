На Буковине мужчина изнасиловал 10-летнюю соседку и шесть лет скрывался за границей: его наказали

Подозреваемый скрывался от следствия.
В Черновицкой области к 9 годам лишения свободы приговорили мужчину, который изнасиловал 10-летнюю соседку и шесть лет скрывался за границей.
Об этом сообщили в прокуратуре Черновицкой области.
По данным следствия, в марте 2016 года в селе Мамаевцы Черновицкой области 50-летний мужчина изнасиловал свою 10-летнюю соседку. Девочка хорошо знала семью обидчика и часто бывала там в гостях.
После сексуального насилия мужчина скрылся за границу, где жыл 6 лет. В 2022 году он вернулся в Украину. Тогда его задержали.
Мужчина признан виновным в изнасиловании малолетнего ребенка (ч. 4 ст. 152 УК Украины).
Сведения о насильнике внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.
Напомним, в Хмельницкой области мужчина насиловал 12-летнюю дочь сожительницы.
Читайте также:
- На центральном пляже Белой Церкви произошел очередной конфликт из-за российской музыки: детали от полиции
- Сколько лет за решеткой светит скандальному экс-вонкому из Одессы: в ГБР ответили
- Падение моста на Закарпатье: спасатели возводят временную переправу