На Буковине мужчина изнасиловал 10-летнюю соседку и шесть лет скрывался за границей: его наказали

В Черновицкой области к 9 годам лишения свободы приговорили мужчину, который изнасиловал 10-летнюю соседку и шесть лет скрывался за границей.

Об этом сообщили в прокуратуре Черновицкой области.

По данным следствия, в марте 2016 года в селе Мамаевцы Черновицкой области 50-летний мужчина изнасиловал свою 10-летнюю соседку. Девочка хорошо знала семью обидчика и часто бывала там в гостях.

После сексуального насилия мужчина скрылся за границу, где жыл 6 лет. В 2022 году он вернулся в Украину. Тогда его задержали.

Мужчина признан виновным в изнасиловании малолетнего ребенка (ч. 4 ст. 152 УК Украины).

Сведения о насильнике внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Напомним, в Хмельницкой области мужчина насиловал 12-летнюю дочь сожительницы.

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