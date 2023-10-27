На Буковине мужчина показывал соседке и полиции свой половой орган: как все закончилось

В Черновицкой области на два месяца арестовали мужчину, который показывал соседке и полиции свой половой орган.

Об этом говорится в приговоре Заставнивского районного суда Черновицкой области.

По данным суда, мужчина в конце мая в с. Ржавинцы Черновицкого района Черновицкой области разделся и показывал соседке свои половые органы.

Когда женщина вызвала полицию, он снова снял белье и начал демонстрировать свой половой орган. При этом мужчина ругался и оскорблял женщину и полицейских.

Материалы суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

На суде подозреваемый вину отрицал. Он заявил, что не помнит, что делал и считает себя невиновным, поскольку он не бил соседку.

Потерпевшая сообщила суду, что ее сосед сначала ходил по своему двору в белье. Впоследствии полностью разделся и бегал голышом. Это все заметила ее маленькая внучка и испугалась. Даже после того, как приехала полиция, мужчина продолжал хулиганить.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 296 УК Украины и приговорил его на 2 месяца ареста. Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, во Львове суд наказал мужчину за секс возле церкви.

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