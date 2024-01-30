На Буковине мужчина отказался от мобилизации, потому что ухаживает за тяжело больным отцом: суд его наказал

Мужчина на суде объяснил, что ухаживает за больным отцом.

В Черновицкой области к испытательному сроку лишения свободы приговорили мужчину, который еще в августе 2022 получил повестку, однако до января 2024 избегал мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Кельменецкого районного суда Черновицкой области.

По данным суда, подозреваемый прошел ВВК, признавшую его годным к службе в армии. В августе 2022 года он получил повестку, однако не пришел в военкомат.

На суде мужчина объяснил, что у него есть проблемы со здоровьем, а также ухаживает за своим отцом. ВВК признала его пригодным к службе в ВСУ, но мужчина уклонился от призыва, считая себя "ограниченно пригодным". Житель Буковины объяснил, что, несмотря на это решение, ВЛК не обжаловал.

"Суд учитывает, что обвиняемый впервые привлекается к уголовной ответственности, положительно характеризуется по месту жительства, не состоит на учете врача-нарколога и врача психиатра, осуществляет уход за неизлечимо больным отцом, который не может самостоятельно передвигаться и самообслуживаться", — говорится в материалах дела.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил его к 5 годам лишения свободы, заменив это на 2 года испытательного.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Раде предлагают ввести платеж за отсрочку от мобилизации.

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