На Буковине мужчина получил повестку, но отказался от мобилизации из-за беременной девушки: его наказали

В Черновицкой области к испытательному сроку приговорили мужчину, получившего повестку, однако он отказался от мобилизации из-за беременной девушки.

Об этом говорится в приговоре Кицманского районного суда Черновицкой области.

По данным материала суда, мужчина 22 июля 2023 г. пришел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе в армии. Он получил повестку и на следующий день должен был отправиться в учебный центр ВСУ, однако мужчина этого не сделал и уклонился от службы в ВСУ.

На суде подозреваемый вину признал и раскаялся. Он заявил, что "уважает и восхищается украинскими военными. От призыва по мобилизации уклонился оттого, что с рождения является сиротой, совместно проживает семьей без регистрации брака с девушкой, которая находится на четвертом месяце беременности". Он отметил, что у его любимой есть только мама с инвалидностью и пожилая бабушка, а потому ей будет некому помогать.

Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы, заменив реальный срок на 3 года испытательного. Это решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Напомним, в Ивано-Франковской области судили мужчину, получившего повестку, однако отказался от мобилизации во время действия военного положения.

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