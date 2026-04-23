На Буковине мужчина с ножом напал на ТЦК и порезал военным шеи

Нападение на ТЦК с ножом / © Черновицкая областная прокуратура

В Черновицкой областной прокуратуре сообщили о случае нападения на работника ТЦК. Мужчина ножом порезал шеи двум работникам ТЦК, когда его перевозили в мобилизационный центр.

На Буковине мужчина, которого доставляли в мобилизационный центр, покушался на жизни двух работников ТЦК. Его задержали.

29-летний местный житель получил подозрение в покушении на умышленное убийство военнослужащих и хулиганстве (ч. 2 ст. 15 п.п. 1 и 8 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 296 УК Украины).

По данным следствия, нападение произошло 20 апреля возле села Струмок Днестровского района Черновицкой области. Мужчину отвозили в мобилизационный центр. Во время поездки он напал на работников ТЦК.

Перед этим между ним и двумя военнослужащими районного ТЦК и СП (33 и 51 лет) возник конфликт. Подозреваемый достал нож и нанес обоим потерпевшим несколько ударов в шею.

После нападения на работников ТЦК подозреваемый также повредил служебный автомобиль. Он продолжал сопротивляться и ударил одного из военнослужащих гаечным ключом в предплечье.

Мужчину задержали по ст. 208 УПК РФ.

Работникам ТЦК вовремя оказали помощь, они живы. Подозреваемый находится под стражей.

© Черновицкая областная прокуратура

С начала года нападения на работников ТЦК в Украине участились. Больше всего нападений наблюдается на Волыни — там количество атак резко возросло. С начала полномасштабной войны там было зафиксировано более 70 нападений на работников ТЦК.

Одним из последних является нападение на ТЦК в Яворове — одному из нападавших удалось скрыться. Случай произошел поздно вечером 17 апреля. В Яворовский РТЦК и СП Львовской области ворвались три человека. Они пытались напасть на военнослужащих взвода охраны. Военные смогли остановить нападающих.

В Харькове избрали меру пресечения мужчине, который напал с ножом на военного ТЦК. Он напал на представителей ТЦК 6 апреля в Харькове. Во время своего побега он стрелял из пневматического пистолета, бросал тренировочные гранаты и ранил ножом в живот одного из военных. Его оперативно задержала полиция.