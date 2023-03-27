На Буковине мужчина выдавал себя за пограничника, чтобы зарабатывать на уклонистах: чем все закончилось

В Черновицкой области задержали дельца, который выдавал себя за пограничника, чтобы помочь уклонистам уехать за границу. За свои "услуги" он брал 6 тысяч долларов.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, житель Буковины выдавал себя за пограничника и за 6 тысяч долларов согласился вывести за границу двух уклонистов.

Вместе с сообщником мужчина вывез уклонистов в пределы государственной границы и инструктировал их о том, что делать дальше. В качестве прикрытия мужчина использовал форму с опознавательными знаками ДПС.

Мужчине сообщено о подозрении по факту организации незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Напомним, Госбюро расследований сообщило о подозрениях работнику правоохранительного органа из Черновцов, организовавшего нелегальную схему выезда военнообязанных за границу, а также и работнику Черновицкого районного военкомата.

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