На Буковине мужчины на двух BMW везли в Румынию более 33 млн грн (фото)

На Буковине мужчины на двух BMW везли в Румынию более 33 млн грн (фото)

Незадекларированные средства обнаружили пограничники в пункте пропуска "Порубное" в Черновицкой области.

Украинцы на двух BMW везли в Румынию 33 миллиона гривен наличными.

Об этом информирует Госпогранслужба.

В автомобиле 30-летнего водителя правоохранители обнаружили 349 тысяч долларов США и 198,5 тысячи евро. А в автомобиле 56-летнего мужчины обнаружили почти 325 тысяч долларов США и почти 250 тысяч евро.

Поскольку мужчины пытались перевезти денежные средства скрытно от контроля, валюту у них изъяли. Им грозит штраф в размере 100% стоимости изъятых денег.