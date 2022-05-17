На Буковине мужчины на двух BMW везли в Румынию более 33 млн грн (фото)

Незадекларированные средства обнаружили пограничники в пункте пропуска "Порубное" в Черновицкой области.
Украинцы на двух BMW везли в Румынию 33 миллиона гривен наличными.
Об этом информирует Госпогранслужба.
В автомобиле 30-летнего водителя правоохранители обнаружили 349 тысяч долларов США и 198,5 тысячи евро. А в автомобиле 56-летнего мужчины обнаружили почти 325 тысяч долларов США и почти 250 тысяч евро.
Поскольку мужчины пытались перевезти денежные средства скрытно от контроля, валюту у них изъяли. Им грозит штраф в размере 100% стоимости изъятых денег.
Напомним, что на границе поймали украинца, который спрятался в матрасе, чтобы выехать в Польшу.
Читайте также:
- На Закарпатье пограничники задержали четырех мужчин, которые притворялись "многодетными папами"
- На Закарпатье трое мужчин пытались незаконно пересечь границу: один из них погиб, другой скрылся
- Украинец пытался перелезть через забор в Словакию с миллионом гривен наличных