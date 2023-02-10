На Буковине на границе с Румынией открыли новый пункт пропуска

В частности, КПП будет открыт для движения грузовиков.

В Черновицкой области на украинско-румынской границе официально открыли новый автомобильный пункт пропуска "Дьяковцы — Раковец".

Об этом сообщили в Черновицкой ОВО.

"Мы открыли уже третий пункт пропуска за время независимости Украины и второй на территории нашей области – "Дяковцы", – говорится в сообщении.

Считается, что это стратегически важный пункт, поскольку предоставляет новые возможности для кономики.

"В ближайшее время здесь будут проезжать грузовики с зерном, масляной продукцией, которая нужна Европе и всему миру", — подчеркнули в ОВА.

Напомним, в Закарпатье открыли новый пункт пропуска – железнодорожный. Поезд будет курсировать из украинского Рахова в румынскую деревню Валя Вишелуй.

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