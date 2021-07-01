На Буковине на полицейское авто во время движения упало дерево: есть пострадавший (фото)

На Буковине на полицейское авто во время движения упало дерево: есть пострадавший (фото)

У полицейского диагностировали сотрясение мозга.

В Черновицкой области на полицейский автомобиль ВАЗ во время движения упало дерево. В ДТП пострадал один правоохранитель.

Об этом сообщает molbuk.ua.

Как отметили в полиции, инцидент произошел в среду, 30 июня. Во время грозы на автомобиль, в котором было два полицейских, во время движения внезапно упало дерево.

"Известно, что один из полицейских получил травмы — у него диагностировали сотрясение мозга. Также в результате падения дерева сильно поврежден служебный автомобиль", — сообщили в полиции.

Напомним, в Виннице будут судить водителя, который травмировал ребенка.

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