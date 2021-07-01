На Буковине на полицейское авто во время движения упало дерево: есть пострадавший (фото)

У полицейского диагностировали сотрясение мозга.
В Черновицкой области на полицейский автомобиль ВАЗ во время движения упало дерево. В ДТП пострадал один правоохранитель.
Об этом сообщает molbuk.ua.
Как отметили в полиции, инцидент произошел в среду, 30 июня. Во время грозы на автомобиль, в котором было два полицейских, во время движения внезапно упало дерево.
"Известно, что один из полицейских получил травмы — у него диагностировали сотрясение мозга. Также в результате падения дерева сильно поврежден служебный автомобиль", — сообщили в полиции.
Напомним, в Виннице будут судить водителя, который травмировал ребенка.