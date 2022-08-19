На Буковине неизвестные от имени ОВА "собирают" средства на помощь армии

На Буковине неизвестные рассылают письма от имени военной администрации с настоятельной просьбой о помощи армии.

Впрочем, в Черновицкой ОВА официально заявляют, что местные власти никаких средств не собирают. Более того — не предлагает и не требует перечислять деньги ни на какие счета в помощь ВСУ.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк.

"В последние дни было обнаружено, что неизвестные лица рассылают письма от имени военной администрации с настоятельной просьбой о помощи ВСУ. Предлагалось безотлагательно перечислить средства на указанные в письме карточные счета", — говорится в сообщении.

Руководитель Буковины просит не перечислить средства на указанные в письме карточные счета, а также уведомить ОВА или полцию о получении подобных писем.

Фото: Руслан Запаранюк.

Как сообщалось, в Киевской области мошенники представлялись военной администрацией и делали вид, что собирают средства для нужд ВСУ. Преступную схему организовали два 25-летних жителя Днепра. Аферу раскручивали в течение 2 месяцев. Злоумышленникам удалось присвоить более 200 тысяч гривен.

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