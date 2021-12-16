На Буковине обнаружили африканскую чуму свиней

Вспышка заболевания случилась в частном хозяйстве.

В с. Опришены Черновицкого района Черновицкой области обнаружили вспышку африканской чумы свиней. У местного жителя погибли двое домашних свиней, в которых подтвердили недуг.

Об этом сегодня, 16 декабря, сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы в Черновицкой области.

В связи с этим личное хозяйство жителя с. Опришенные объявили эпизоотическим очагом африканской чумы свинье.

"Определено зоной защиты в радиусе 5 км от границы вспышки населенные пункты: с. Опришены, с. Тановцы, с. Привороки, с. Тарашаны Черновицкого района", — говорится в сообщении.

В селах, расположенных в радиусе 10 км от села Опришены, введут умеренный карантин.

Напомним, в апреле 2021 года в селе Котелево, что в Черновицкой области, произошла массовая вспышка африканской чумы свиней. Вирусное заболевание обнаружили в одном из частных фермерских хозяйств. За одну ночь там умерло 440 голов животных.

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