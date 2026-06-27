На Буковине обнаружили тело 8-летнего мальчика, который вместе с отцом и братом пропал в Днестре

В Днестре обнаружили тело ребёнка

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В Черновицкой области спасатели завершили поисковую операцию на реке Днестр. Днем 26 июня они обнаружили тело мальчика 2018 года рождения, который пропал во время отдыха на водоеме ещё 24 июня.

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Черновицкой области.

Погибшего обнаружили в 16:40 недалеко от села Репужинцы Черновицкого района. По информации спасателей, тело находилось примерно в 4,7 километрах от места, где ребенок пропал 24 июня.

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К поисково-спасательной операции были привлечены 52 сотрудника ГСЧС, 11 единиц техники, восемь плавсредств и шесть беспилотников. В ходе операции специалисты обследовали около пяти километров береговой линии, с помощью дронов проверили территорию площадью 47 гектаров, а водолазы осмотрели 0,4 гектара акватории.

По завершении поисков тело мальчика передали правоохранительным органам для проведения судебно-медицинской экспертизы.

В ГСЧС отмечают, что 24 июня в Службу спасения поступило сообщение об исчезновении четырёх человек под водой в сёлах Репужинцы и Мошанец Черновицкого района. В ходе поисковых работ спасатели обнаружили тела мужчины 1976 года рождения, подростка 2010 года рождения и мальчика 2018 года рождения.

«ГУ ГСЧС Украины в Черновицкой области выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Призываем граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности во время отдыха у водоемов. Не оставляйте детей без присмотра даже на мгновение, не купайтесь в необорудованных местах и трезво оценивайте свои силы. Помните: вода не прощает неосторожности», — добавили в ГСЧС.

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В Днестре обнаружили тело ребёнка

В Днестре обнаружили тело ребёнка

Напомним, 25 июня в ГСЧС сообщили, что за чуть более суток вода унесла жизни 17 человек в Украине. Среди погибших — девять детей.

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