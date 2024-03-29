На Буковине обнаружили тело раздетого мужчины: рядом нашли военную форму

В полиции сообщили об отсутствии явных признаков насильственной смерти.

В Черновицкой области на поле в административных границах села Маршинцы обнаружили тело неизвестного мужчины, которое пролежало длительное время.

Об этом сообщает издание Molbuk со ссылкой на пресс-секретарь полиции области Каролину Марышеву.

“Осмотром тела с участием эксперта СМЭ следов насильственной смерти не обнаружено. В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на установление личности и обстоятельств происшествия", – сообщила она.

По информации издания "Район-Инфо", умерший был без одежды, а рядом возле него найдена военная форма.

Ранее местные издания сообщали, что на Буковине разыскивают 34-летнего военного Михаила Димитраша. Этот житель села Котелево Черновицкого района 24 февраля ушел из дома и не вернулся.

Село Котелево расположено неподалеку от места, где было обнаружено тело неизвестного мужчины, смерть которого, по предварительной информации, наступила около месяца назад.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения количество пропавших без вести возросло в четыре раза. Сегодня в Украине неразысканными остаются 50 150 человек.

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