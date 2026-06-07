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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
166
Время на прочтение
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На Буковине обрушился деревянный мост с детьми — в каком они состоянии после инцидента

Несчастный случай произошел во время экскурсии в Вижницкой территориальной громаде.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Детей доставили в больницу. facebook.com/AMBULANCEZP

Детей доставили в больницу. facebook.com/AMBULANCEZP

Шестеро детей, травмировавшихся из-за обвала моста в Черновицкой области, не нуждались в госпитализации. Их осмотрели и отпустили домой.

Об этом сообщил «Суспільне» гендиректор городской детской больницы Билоус.

По его данным, детей обследовали травматолог, нейрохирург и отоларинголог. Им оказали помощь — обработали раны. У детей диагностировали повреждения легкой степени, не требующие госпитализации.

Напомним, в селе Виженко Вижницкого района Черновицкой области обрушился деревянный мост, на котором во время прогулки находились более 30 детей.

«Группа учеников спортшколы Харьковщины, которые находились на отдыхе, фотографируясь на деревянном подвесном мостике через реку Виженка, внезапно упали в результате его разрушения», — сообщили в полиции обстоятельства несчастного случая.

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Дата публикации
Количество просмотров
166
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