На Буковине осудили мужчину, который насиловал своих дочерей: одна из них была инвалидом

На Буковине к 15 годам заключения приговорили мужчину, который насиловал трех своих дочерей / © pixabay.com

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В Черновицкой области, на Буковине приговорили мужчину к 15 годам заключения за то, что в состоянии алкогольного опьянения насиловал троих своих дочерей, они были в возрасте 13, 11 и 5 лет, а одна из девушек имела инвалидность.

Об этом сообщила Черновицкая областная прокуратура.

Как отметила сотрудник местной Службы по делам детей на суде, семья находилась в сложных условиях, и после посещения комиссией выявлено, что дети были оставлены без присмотра и не имели достаточного количества пищи. Детей изъяли из семьи и перевели в приют.

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Когда с детьми работал психолог, оказалось, что отец совершал в отношении дочерей сексуальное насилие. Дети не возражали против изъятия, одна даже сказала, что «наконец-то отдохнет». В настоящее время девушки проходят реабилитацию.

Отец был признан виновным в совершении сексуального насилия в отношении детей. Его приговорили к 15 годам лишения свободы.

Напомним, Святошинский районный суд Киева приговорил к 15 годам тюрьмы 50-летнего мужчину, который изнасиловал и убил свою знакомую.